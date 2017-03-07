Почта России приобрела 49 тыс. компьютеров для развёртывания нового ПО в почтовых отделениях
В 2016 году Почта России завершила установку 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) для тиражирования системы ЕАС ОПС в 17200 почтовых отделениях.
Новый тендер 2017 года включал два лота, победителями открытого аукциона в электронной форме стали компании ООО "ЮниКредит Лизинг" и лизинговая компания ООО "И. Л.С.". Экономия на закупке комплектов АРМ составила 12,3%. По словам экспертов, цена закупки комплектов АРМ в лизинг является на данный момент одним из лучших предложений для компании уровня Почты России. Комплект автоматизированного рабочего места включает системный блок, монитор, многофункциональное устройство, источник бесперебойного питания и сканер штрих-кода.
Также Почта России закупает 1038 единиц серверного оборудования за 4,3 млрд рублей. Экономия по итогам этого открытого аукциона в электронной форме составила 7,2%. Оборудование включает в себя различные типы серверов, коммутаторы, маршрутизаторы и другие устройства. Оно будет использоваться в главном информационном вычислительном центре и филиалах Почты России по всей территории страны.
Проведённые закупки открывают новый этап масштабной IT-модернизации сети почтовых отделений, которая охватит все 42 тысячи отделений Почты России, связав их в единую информационную систему. Новая система принципиально меняет архитектуру подхода Почты России к переводу всей системы обслуживания клиентов на информационно-цифровые технологии. Любой продукт, запускается ли он в формате онлайн (через портал или мобильное приложение) или оффлайн (в отделении почтовой связи), адаптируется и встраивается в универсальный онлайн-сервис, объединённый Единой Автоматизированной системой. Новая платформа обеспечивает более быстрое и качественное обслуживание, повышает надёжность и информационную безопасность, в том числе защиту от потенциальных внешних вмешательств.
"Почта России продолжает проводить закупки по минимальной стоимости. Впервые Почта России применила новый подход к формированию начальной максимальной цены: для её определения на входе за основу брались цены прошлого года с поправкой на инфляцию, а не устанавливались, как принято, компаниями-участниками, что на практике приводило к завышенным ценам. В результате, уже на старте была получена скидка, а итоговые цены оказались значительно ниже не только по сравнению с закупками государственных предприятий, но и частных компаний", - отмечает заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям, развитию новых продуктов Сергей Емельченков.