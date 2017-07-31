ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря успешному проведению открытого конкурса в электронной форме Почте России удалось сэкономить 52% на закупке услуг по комплексному сопровождению программно-аппаратного комплекса Почта России. Победителем открытого конкурса стал коллективный участник: ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" и ООО "Артекс Технолоджи", предложивший наименьшую цену за оказание услуг. Снижение цены единичных услуг составило 52%. Начальная (максимальная) цена конкурса составляла 1,45 млрд рублей. Всего в конкурентной закупке приняло участие 4 компании.

По мнению экспертов, итоговая цена закупки в настоящее время является одним из лучших предложений для компании уровня Почты России. Все работы по комплексному сопровождению программно-аппаратного комплекса Почта России поделены на 4 основных раздела: эксплуатация, техническое обслуживание, восстановление работоспособности и методическое сопровождение. Срок договора - 3 года.

Обслуживаемый программно-аппаратный комплекс, а также обеспечивающее его функционирование оборудование и программное обеспечение располагаются в Главном информационно-вычислительном центре Почты России в Москве и двух резервных ЦОДах (в Москве и за пределами Московского региона).

Это не первый случай подобной экономии на электронных торгах. В прошлом году Почта России приобрела в лизинг более 27 тысяч комплектов автоматизированных рабочих мест для внедрения единой автоматизированной системы отделений почтовой связи. Благодаря проведению аукциона в электронной форме предприятию удалось снизить цену относительно начальной почти на 50% и сэкономить на закупке 1,2 млрд рублей. А в 2015 году предприятие закупило 18 700 аналогичных комплектов оборудования для почтовых отделений, снижение цены по результатам торгов составило более 45% от начальной максимальной.

Также в марте 2016 года в результате электронного аукциона на право заключения договора лизинга 278 единиц серверного оборудования Почта России сэкономила около 600 млн рублей или более 50% от начальной стоимости.

"Проведение открытых аукционов позволяет Почте России серьёзно сокращать затраты и вместе с тем получать услуги и продукты необходимого уровня качества. В ходе ряда крупных закупок компьютерного оборудования, проведённых за последние несколько лет, мы сэкономили несколько миллиардов рублей", - рассказал заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям, развитию новых продуктов Сергей Емельченков.