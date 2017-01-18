ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почта России на постоянной основе снижает для корпоративных клиентов, сдающих ценные отправления, тариф, взимаемый от объявленной ценности посылки в рамках услуг "Посылка онлайн" и "Курьер онлайн" - с 2% до 0,5% и в рамках экспресс-доставки EMS с 1% до 0,5%.

"Решение о снижении тарифа на объявленную ценность - очередной шаг Почты России навстречу рынку. В первую очередь, это создание более комфортных и выгодных условий для работы бизнеса с почтой, а в более широком смысле речь идёт о формировании благоприятного делового климата в сфере доставки и логистики", - отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев.

Помимо снижения тарифов на объявленную ценность, Почта России активно развивает инфраструктуру и повышает качество логистических услуг. В текущем году принят новый норматив контрольных сроков доставки посылок наземным транспортом внутри России, который полностью отвечает рыночным критериям и предусматривает сокращение сроков доставки в среднем на 30%, а по некоторым направлениям контрольный срок пересылки уменьшился в разы.