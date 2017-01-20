Пользователи ГИС ЖКХ могут через интернет оценить качество работы службы поддержки
20.01.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что у пользователей государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) появилась новая возможность оценить качество работы службы поддержки. Теперь помимо телефонного звонка пользователь может поставить оценку, пройдя по ссылке из ответного письма на свое обращение.
В ответ на отправленное обращение пользователь ГИС ЖКХ получает от службы поддержки письмо, к которому прикрепляется активная ссылка. При переходе по ней открывается форма для оценки качества полученного ответа по пятибалльной шкале. Оставить отзыв можно в течение 20 дней после получения ответа на обращение. Ранее оценить качество работы службы поддержки ГИС ЖКХ можно было только при обращении по телефону.
«За прошедший год была развернута масштабная круглосуточная служба поддержки ГИС ЖКХ. Конечно, сначала были определенные проблемы с нагрузкой и качеством ответов, но к ноябрю 2016 года благодаря налаженному процессу обучения операторов контакт-центра нам удалось повысить качество обслуживания пользователей», — отметил замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев.
По итогам 2016 года в службу поддержки ГИС ЖКХ поступило более 200 тыс. звонков и более 350 тыс. электронных обращений. Чаще всего в службу поддержки ГИС ЖКХ обращались пользователи системы из Московской, Ростовской, Волгоградской и Свердловской областей.
Среднее время ожидания ответа при звонке в контакт-центр составляло семь секунд, средний срок ответа на электронное обращение — четыре дня. Наиболее популярными темами обращений в 2016 году стали регистрация и предоставление прав доступа для работы в ГИС ЖКХ, а также размещение информации об объектах жилищного фонда и договорах.
В ответ на отправленное обращение пользователь ГИС ЖКХ получает от службы поддержки письмо, к которому прикрепляется активная ссылка. При переходе по ней открывается форма для оценки качества полученного ответа по пятибалльной шкале. Оставить отзыв можно в течение 20 дней после получения ответа на обращение. Ранее оценить качество работы службы поддержки ГИС ЖКХ можно было только при обращении по телефону.
«За прошедший год была развернута масштабная круглосуточная служба поддержки ГИС ЖКХ. Конечно, сначала были определенные проблемы с нагрузкой и качеством ответов, но к ноябрю 2016 года благодаря налаженному процессу обучения операторов контакт-центра нам удалось повысить качество обслуживания пользователей», — отметил замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев.
По итогам 2016 года в службу поддержки ГИС ЖКХ поступило более 200 тыс. звонков и более 350 тыс. электронных обращений. Чаще всего в службу поддержки ГИС ЖКХ обращались пользователи системы из Московской, Ростовской, Волгоградской и Свердловской областей.
Среднее время ожидания ответа при звонке в контакт-центр составляло семь секунд, средний срок ответа на электронное обращение — четыре дня. Наиболее популярными темами обращений в 2016 году стали регистрация и предоставление прав доступа для работы в ГИС ЖКХ, а также размещение информации об объектах жилищного фонда и договорах.