Представлен рейтинг самых популярных улиц столицы с бесплатным Wi-Fi
11.01.2017, 09:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве составили топ-10 улиц в центре, где в новогодние каникулы горожане активнее всего пользовались бесплатной городской сетью Wi-Fi. В список вошли Арбат и Тверская, Никольская и Малая Якиманка, Петровка и другие. Чаще всего москвичи общались в мессенджерах, обновляли соцсети и смотрели видео.
Проект «Городской Wi-Fi» включает 1100 точек доступа к уличному бесплатному интернету moscow_wifi_free, расположенных внутри Садового кольца. По данным Департамента информационных технологий Москвы, с 31 декабря по 8 января было зафиксировано более 23 тысяч подключений к городскому Wi-Fi.
«Среднее время сессии выросло с 45 до рекордных 66 минут. Это говорит о том, что горожане на праздниках совершали достаточно продолжительные прогулки. В сети действует принцип внутреннего роуминга, позволяющий оставаться на связи внутри всей зоны её работы без повторных подключений», — рассказали в пресс-службе Департамента.
Больше всего горожане гуляли и подключались к Wi-Fi на:
— Тверской;
— Никольской;
— Малой Якиманке;
— Большой Ордынке;
— Рождественке;
— Петровке;
— Мясницкой;
— Малой Никитской;
— Арбате;
— а также в Малом Ивановском переулке.
На этих улицах расположены площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», который завершится 15 января. Одновременно с ним проходит фестиваль «Рождественский свет» — он продлится до 19 февраля.
Как отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий, больше всего подключений было зафиксировано 3 января, а снижаться интерес пользователей к уличному интернету начал 6 января. Такую динамику связывают с погодой — в последние дни новогодних каникул в столицу пришли тридцатиградусные морозы.
«Чаще всего москвичи обновляли социальные сети, переписывались в мессенджерах и смотрели видео. Всего было загружено более 2,7 терабайта информации», — добавили в пресс-службе.
Проект «Городской Wi-Fi» включает 1100 точек доступа к уличному бесплатному интернету moscow_wifi_free, расположенных внутри Садового кольца. По данным Департамента информационных технологий Москвы, с 31 декабря по 8 января было зафиксировано более 23 тысяч подключений к городскому Wi-Fi.
«Среднее время сессии выросло с 45 до рекордных 66 минут. Это говорит о том, что горожане на праздниках совершали достаточно продолжительные прогулки. В сети действует принцип внутреннего роуминга, позволяющий оставаться на связи внутри всей зоны её работы без повторных подключений», — рассказали в пресс-службе Департамента.
Больше всего горожане гуляли и подключались к Wi-Fi на:
— Тверской;
— Никольской;
— Малой Якиманке;
— Большой Ордынке;
— Рождественке;
— Петровке;
— Мясницкой;
— Малой Никитской;
— Арбате;
— а также в Малом Ивановском переулке.
На этих улицах расположены площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», который завершится 15 января. Одновременно с ним проходит фестиваль «Рождественский свет» — он продлится до 19 февраля.
Как отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий, больше всего подключений было зафиксировано 3 января, а снижаться интерес пользователей к уличному интернету начал 6 января. Такую динамику связывают с погодой — в последние дни новогодних каникул в столицу пришли тридцатиградусные морозы.
«Чаще всего москвичи обновляли социальные сети, переписывались в мессенджерах и смотрели видео. Всего было загружено более 2,7 терабайта информации», — добавили в пресс-службе.