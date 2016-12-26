Реестр отечественного ПО пополнился на 133 наименования
26.12.2016, 19:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров подписал очередной приказ о включении 133 программных продуктов в единый реестр российского программного обеспечения (ПО). Таким образом, на сегодняшний день реестр российского ПО содержит уже 2590 программный продукт.
Добавленные продукты были признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утверждённых постановлением Правительства РФ №1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 16 ноября 2015 года, а также на основании решения Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России от 16 ноября 2016 года.
Напомним, реестр создан в соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания мер государственной поддержки российским разработчикам ПО.
Добавленные продукты были признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утверждённых постановлением Правительства РФ №1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 16 ноября 2015 года, а также на основании решения Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России от 16 ноября 2016 года.
Напомним, реестр создан в соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания мер государственной поддержки российским разработчикам ПО.