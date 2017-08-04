ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчётности по стандартам МСФО.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

•Рост выручки во 2 квартале 2017 г. составил рекордные 5% год-к-году;

•Рост выручки продемонстрировали все бизнес-сегменты: B2C, B2B/G и B2O;

•Доля Цифрового сегмента в выручке составила 47%;

•Во 2 квартале 2017 г. заметно повысилась маржинальность по OIBDA - до 32,7%, почти в два раза (на 77%) увеличилась чистая прибыль;

•Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+13%) и IPTV (+18%);

•Доля "Ростелекома" в новых подключениях по итогам 2 квартала 2017 г. на рынке IPTV составила более 80% и на рынке ШПД - около 50%;

•По итогам 2 квартала 2017 г. общее покрытие оптическими сетями доступа достигло 32,7 млн домохозяйств.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2 КВАРТАЛА 2017 Г.

•Выручка выросла на 5% до 75,2 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;

•Показатель OIBDA вырос на 8% до 24,6 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;

•Рентабельность по OIBDA выросла до 32,7% по сравнению с 31,6% в 2 квартале 2016 г.;

•Чистая прибыль выросла на 77% до 2,8 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;

•Капитальные вложения составили 12,5 млрд руб. (16,6% от выручки), снизившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,8 млрд руб. и 20,6% от выручки за 2 квартал 2016 г.);

•FCF улучшился на 71% до -1,6 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;

•Чистый долг увеличился на 4% с начала года и составил 185,5 млрд руб. или 1,9х показателя Чистый долг/OIBDA.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 Г.

•Выручка выросла на 1% до 145,6 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

•Показатель OIBDA снизился на 3% до 46,2 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

•Рентабельность по OIBDA составила 31,7% по сравнению с 32,8% в 1 полугодии 2016 г.;

•Чистая прибыль выросла на 30% до 6,0 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

•Капитальные вложения составили 30,2 млрд руб. (20,7% от выручки), снизившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33,8 млрд руб. и 23,4% от выручки за 1 полугодие 2016 г.);

•FCF улучшился на 52% до -3,9 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский:

"Во втором квартале 2017 года компания добилась сильных результатов, показав положительную динамику по всем основным показателям. Выросли все наши бизнес-сегменты: и розничный, и операторский, и государственный с корпоративным. В результате мы вернулись на траекторию роста по операционной прибыли до амортизации, сумев повысить маржинальность бизнеса в отчётном квартале. Практически удвоили чистую прибыль и значительно улучшили показатель денежного потока. Наши успехи базируются на достижениях в цифровом сегменте бизнеса и утилизации крупнейшей и наиболее разветвлённой сетевой инфраструктуры компании: мы продолжаем "забирать" с рынка львиную долю подписчиков платного ТВ и ШПД, активно продвигаем облачные сервисы, услуги дата-центров и кибер-безопасности, извлекаем синергии из взаимодействия с Tele2 в части совместного использования каналов связи и предлагаем свои сетевые мощности другим операторам связи.

Помимо этого во втором квартале произошло несколько важных событий. Акционеры утвердили дивиденды, уровень которых соответствует реально достигнутым результатам компании в 2016 году. Компания существенно увеличила долю распределяемого свободного денежного потока, демонстрируя тем самым приверженность выполнению основных принципов нашей дивидендной политики, а именно "направлять нашим акционером более ? свободного денежного потока, но в любом случае не менее 45 млрд рублей за 3 года", при этом не наращивая долговую нагрузку. Уровень в 5,39 рубля на акцию обеспечивает высокую дивидендную доходность и в целом соответствует действующей в компании политике.

В целом мы очень довольны результатами отчётного квартала и считаем, что набрали хороший темп для дальнейшего развития компании. Мы продолжаем активно смотреть в направлении цифровой трансформации и развития цифровых услуг. В цифровой стратегии на верхнем уровне уже определены зоны роста, которые соответствуют приоритетам дальнейшего развития: это большие данные и искусственный интеллект, биометрические технологии, интернет вещей и промышленный интернет, 5G сети, робототехника и биотехнологии, радиотехника и электронная компонентная база, информационная безопасность. Главная задача - формировать информационное пространство, основанное на знаниях, на передовых, безопасных и технологически независимых сервисах, необходимых для перехода на новый качественный уровень развития бизнеса".

Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент - финансовый директор ПАО "Ростелеком":

"Впечатляющие результаты второго квартала 2017 года, свидетельствующие о прогрессе в направлении цифровой трансформации компании, в сочетании со стабильностью экономической ситуации в стране и перспективами для развития бизнеса, которые открываются благодаря усилению трендов цифровизации частного сектора и государства, позволяют нам с уверенностью подтвердить свой прогноз по году в целом в части основных финансовых показателей. Мы ожидаем рост выручки около 1%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учёта реализации проекта устранения цифрового неравенства"

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ

1.Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) во 2 квартале 2017 г. выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,6 млн;

•Абонентская база сегмента В2С выросла на 5% до 11,8 млн, при этом число абонентов подключённых по оптике выросло на 12% год-к-году до 7,5 млн (63% от абонентской базы);

2.Количество абонентов платного ТВ выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,5 млн домохозяйств;

•Из них количество абонентов "Интерактивного ТВ" выросло на 18% до 4,6 млн подписчиков;

3.Количество абонентов MVNO достигло 0,5 млн;

4.Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 7% до 19,9 млн.