ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ростелеком" - единый национальный оператор инфраструктуры электронного правительства - провёл комплекс работ по умощнению информационной системы "Зачисление в 1 класс" на Едином портале госуслуг gosuslugi. ru. В промышленную эксплуатацию введена группа виртуальных серверов, развёрнутых на базе Национальной облачной платформы и Центра обработки данных "Ростелекома". Модернизирована структура связи электронной госуслуги, увеличена пропускная способность каналов связи технической инфраструктуры. Все эти работы проведены в связи со стремительным ростом числа зарегистрированных пользователей портала госуслуг на Среднем Урале и, как следствие, прогнозируемым увеличением числа электронных заявлений от родителей в 2017 году.

Вадим Макаров, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком":

"В настоящее время в Свердловской области проживает свыше 1,2 млн "электронных граждан" - зарегистрированных пользователей на едином портале госуслуг. По данному показателю Средний Урал на первом месте среди других регионов УрФО и Пермского края. В прошлом году с портала госуслуг в Екатеринбурге было подано более шести тысяч заявлений. В этом году мы ожидаем рост электронных заявлений от родителей".

Екатерина Сибирцева, начальник Управления образования Екатеринбурга:

"Существует несколько способов подачи заявлений в 1 класс, но самый удобный, на мой взгляд, это запись через портал госуслуг. В прошлом году ресурс показал высокую работоспособность и выдержал нагрузку, которая пришлась на первые 15 минут 1 февраля. По данным связистов, в первые 15 минут через портал госуслуг было подано 50% всех заявлений. С часу ночи до четырёх нагрузка стремительно шла на спад и к утру прекратилась. Отмечу, что ажиотаж наблюдался только в отношении небольшого числа учебных заведений Екатеринбурга. Электронная запись в школы Екатеринбурга будет открыта: для детей, проживающих на закреплённой за школой территории, до 30 июня 2017; для детей, не проживающих на закреплённой за школой территорией, с 01 июля по 05 августа 2017 года".

Как и в прошлом году, "Ростелекому" в ближайшие дни предстоит провести нагрузочные испытания, чтобы убедиться, что портал готов обеспечить приём заявлений от родителей будущих первоклассников в полном объёме. Ближе к 1 февраля электронная услуга будет поставлена на дополнительный мониторинг с целью предотвращения и своевременного обнаружения инцидентов.

Отметим, что в этом году расширены возможности услуги - заявители впервые смогут указать льготы, при их наличии.

Чтобы воспользоваться электронной услугой "Зачисление в 1 класс" результативно, необходимо учесть ряд важных моментов:

Приём заявлений на портале госуслуг будет осуществляться с 1 февраля по 30 июня 2017 года;

Для работы на портале необходим активный доступ в интернет. Если дома интернет организован по технологии GPON (или "оптика в квартиру"), формы заявления будут открываться мгновенно. Технология GPON обеспечивает устойчивый сигнал и высокую скорость доступа;

За день до старта записи, 30 или 31 января, советуем зайти в интернет, проверить, есть ли соединение, проконтролировать своевременную оплату услуги интернет-доступа у вашего оператора. Зайти на портал госуслуг, протестировать возможность подачи заявления на другие электронные услуги. Если такая возможность есть, то и доступ к услуге записи в 1-й класс тоже будет работать;

Услуга "записи в школу" доступна только с персонального компьютера и/или ноутбука и не доступна с мобильного телефона/смартфона.

Для подачи заявлений в электронном виде заявителю необходимо предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг, получить личный пароль и логин для доступа в раздел "Личный кабинет пользователя". В день подачи заявления выполнить следующие действия:

Войти в раздел "Личный кабинет" и проверить, что установлено местоположение - "Екатеринбург" (если нет - установить);

Выбрать в разделе "Личный кабинет пользователя" последовательно пункты меню "Органы власти", "Органы власти по местоположению", "Управление образования Администрации города Екатеринбурга", "Зачисление в общеобразовательное учреждение на территории муниципального образования "город Екатеринбург" (запись в школу)";

Выбрать тип заявления "Первичное зачисление в 1-й класс";

Заполнить форму заявления и подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню "Подать заявление";

Для подачи заявления необходимо указать серию и номер свидетельства о рождении ребёнка, адрес регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания на территории муниципального образования, а также прикрепить сканированные оригиналы этих документов. Заявителями в данном случае могут выступать родители (законные представители), дети которых зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в муниципальном образовании;

Если заявление оформлено верно, то после его отправки в личный кабинет пользователя портала госуслуг поступит уведомление: "Отправлено в ведомство";

Если заявление не уйдёт с первого раза, необходимо подождать ответа сервера 5-7 минут и повторно отправь заявление. Многократные клики мышки создают дополнительную загрузку на систему;

Представить подлинники документов необходимо в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о регистрации заявления.