ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2016 г. по данным консолидированной отчётности по стандартам МСФО.

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский отметил: "В 2016 году компания добилась успехов в трансформации бизнеса и росте цифрового сегмента, на который положительно влияют увеличение числа подписчиков ШПД и платного ТВ, роста ARPU и доходов от облачных и других цифровых сервисов. "Ростелеком" продолжает привлекать с рынка половину новых подписчиков в ключевых сегментах ШПД и платного ТВ, последовательно укрепляя свою конкурентную позицию. Благодаря этим достижениям выручка компании в условиях стагнации рынка традиционных услуг связи пусть незначительно, но увеличилась по сравнению с 2015 годом.

"Ростелеком" является базовой компанией для всей отрасли страны, от работы которой зависит и качество жизни людей, и возможности для быстрого развития новой цифровой экономики. Компания в последние годы серьёзно изменила структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону цифровых сервисов, но резервы для роста этого направления ещё есть".

Старший вице-президент по управлению бизнесом ПАО "Ростелеком" Владимир Кириенко добавил: "Провайдер расширил своё рыночное предложение в отчётном периоде. Помимо вывода на рынок привлекательных для клиентов тарифных опций, в рамках соглашения об MVNO были запущены услуги мобильной связи под собственным брендом с использованием сетевой инфраструктуры Теle2. Теперь мобильная связь от "Ростелекома" доступна на сети Tele2 Россия по всей стране. Это открывает для "Ростелекома" дополнительные возможности по укреплению лояльности клиентов в массовом сегменте, усилению конкурентных позиций в сегментах корпоративных и государственных пользователей, создаёт основу для дальнейшего продвижения услуг M2M / IIoT.

Также хочу отметить наш большой успех в сегменте B2B, который стал возможен благодаря прорыву в выстраивании отношений с крупными корпоративными клиентами, малым и средним бизнесом. Свидетельством наших достижений в этом сегменте является значительный рост выручки на 2.5% год-к-году. Этот успех стал возможен благодаря активизации наших усилий в направлении предоставления клиентам кастомизированных сервисов на основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта."

"В 2016 году усилия в повышении операционной эффективности позволили добиться снижения расходов по ряду статей, в частности, оптимизировать затраты на персонал. Менеджмент сделал первый практический шаг в направлении реализации стратегии корпоративного фонда недвижимости с целью монетизации имеющегося портфеля, закрыв сделку по созданию субфонда на основе совместного предприятия со Сбербанком. Совершенствуются бизнес-процессы и управление операциями, что повышает внутреннюю эффективность, в том числе за счёт внедрения принципов бережливого производства и построения в компании передовой производственной системы. Одним из последних примеров успеха в этой области могут быть автоматизация функции статистического учёта, которая позволила сэкономить 100 млн руб., а также внедрение скоринговой системы, позволяющей снизить уровень дебиторской задолженности за счёт более фокусной работы с клиентскими группами на основе обработки большого массива данных и использования искусственного интеллекта.

Благодаря достижениям отчётного периода компания продемонстрировала высокий темп роста свободного денежного потока по итогам 4 квартала, что позволило по итогам всего 2016 года обеспечить значительный уровень этого показателя, который является основой для выплаты дивидендов нашим акционерам согласно действующей дивидендной политики.

Компания выполнила свой прогноз по основным финансовым показателям. В 2017 году мы ожидаем некоторое улучшение макроэкономической ситуации, а также продолжение нашего пути по трансформации бизнеса и перехода к модели провайдера цифровых сервисов, поэтому планируем рост выручки около 1%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учёта реализации проекта устранения цифрового неравенства", - добавил Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент - финансовый директор ПАО "Ростелеком".