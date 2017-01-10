ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Huawei стала победителем открытого запроса предложений на выполнение проектных и изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получение разрешений в рамках реализации проекта строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Сахалин - Курильские острова".

Соответствующий проект внесён в федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Ожидается, что ВОЛС свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селом Крабозаводское (остров Шикотан) с применением технологии спектрального уплотнения (DWDM). Общая протяжённость линии составит около 940 км.

Проектно-сметная документация будет разрабатываться для строительства подводной волоконно-оптической линии связи, береговых станций и сопутствующей наземно-прибрежной инфраструктуры для ПВОЛС "Сахалин - Курильские острова" с целью предоставления новых услуг (доступ в интернет, VPN), традиционных услуг (аренда каналов, МГ/МН), а также увеличения ресурсов сети связи.

Начальная пропускная способность составит 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности - 80х100 Гбит/с.

Сергей Калугин, президент "Ростелекома":

"Реализация проекта "Сахалин - Курильские острова" позволит создать высоконадёжную линию связи для сейсмоопасного региона со сложными климатическими условиями, которая позволит предоставлять современные качественные телекоммуникационные услуги жителям Курил. Новая ВОЛС позволит обеспечить большую ёмкость каналов связи, отсутствие ограничений трафика, а также возможности для подключения служб экстренного реагирования, обеспечения правопорядка, пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС".

Эйден У (Aiden Wu), генеральный директор компании Huawei в России:

"Проекты, связанные с преодолением "цифрового неравенства", имеют для Huawei особое значение. Инновационные технологии кардинально меняют жизнь людей к лучшему, и мы рады применить успешный международный опыт создания подводных сетей связи в России. Уверены, что реализация подобных проектов поднимет рейтинг России в рейтинге Global Connectivity Index, разработанном Huawei и учитывающим процессы цифровой трансформации во многих странах мира".

Осенью 2016 года "Ростелеком" успешно запустил в коммерческую эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи на участке "Камчатка - Сахалин - Магадан". Партнёром "Ростелекома" для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС выступила компания Huawei, для которой это был первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России.