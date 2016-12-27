Создание единого цифрового пространства обсудили на заседании Высшего Евразийского экономического совета
27.12.2016, 12:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главы государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, провели заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Участники заседания обсудили более 20 вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС, включая заявление «О цифровой повестке ЕАЭС», решение «О формировании цифровой повестки Евразийского экономического союза»и распоряжение о реализации проекта распоряжение «О реализации проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза».
Главы государств – членов ЕАЭС выразили уверенность, что формирование цифровой повестки ЕАЭС будет способствовать открытому, широкому и равноправному сотрудничеству государств – членов, хозяйствующих субъектов и граждан, росту эффективности и объемов экономики каждого из государств – членов, переходу ЕАЭС на новый уровень экономического, технологического и социального развития, а также укреплению роли ЕАЭС в формировании глобальной цифровой повестки.
«Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого цифрового пространства Евразийского экономического союза. <…> В последние годы цифровая экономика получила широкое распространение, прежде всего в таких странах, как Китай, Соединённые Штаты, и отставание государств Евразийского союза в области глобальной электронной торговли и межотраслевых цифровых платформ может сказаться на нашей конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках самого Союза», — заявил Владимир Путин.
Минкомсвязь России выступает за скорейшее решение вопроса о реализации цифровой повестки ЕАЭС и принятие соответствующих основополагающих документов. Министерство уже сотрудничает с ЕАЭС по ряду направлений. Так, 21 декабря 2016 года на семинаре Всемирного банка при участии главы Минкомсвязи России Николая Никифорова и представителей Евразийской экономической комиссии обсуждалась тема цифровой экономики и сопряженных с ее развитием вопросов.
Главы государств – членов ЕАЭС выразили уверенность, что формирование цифровой повестки ЕАЭС будет способствовать открытому, широкому и равноправному сотрудничеству государств – членов, хозяйствующих субъектов и граждан, росту эффективности и объемов экономики каждого из государств – членов, переходу ЕАЭС на новый уровень экономического, технологического и социального развития, а также укреплению роли ЕАЭС в формировании глобальной цифровой повестки.
«Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого цифрового пространства Евразийского экономического союза. <…> В последние годы цифровая экономика получила широкое распространение, прежде всего в таких странах, как Китай, Соединённые Штаты, и отставание государств Евразийского союза в области глобальной электронной торговли и межотраслевых цифровых платформ может сказаться на нашей конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках самого Союза», — заявил Владимир Путин.
Минкомсвязь России выступает за скорейшее решение вопроса о реализации цифровой повестки ЕАЭС и принятие соответствующих основополагающих документов. Министерство уже сотрудничает с ЕАЭС по ряду направлений. Так, 21 декабря 2016 года на семинаре Всемирного банка при участии главы Минкомсвязи России Николая Никифорова и представителей Евразийской экономической комиссии обсуждалась тема цифровой экономики и сопряженных с ее развитием вопросов.