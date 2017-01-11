ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Горожане за последние три года в пять раз увеличили трафик потребления мобильного интернета, при этом они всё чаще отдают предпочтение смартфонам, а не обычным мобильникам. К такому выводу пришли в аналитическом подразделении столичного Департамента информационных технологий после изучения того, насколько активно городские семьи пользуются современными гаджетами и мобильными технологиями.

Ещё в 2013 году на одну московскую семью приходилось в месяц не более одного гигабайта мобильного интернета, а сегодня трафик превысил пять гигабайт в месяц. Среднестатистическая столичная семья состоит примерно из трёх человек (2,6 человека, по данным Мосгорстата). Согласно исследованию Департамента информационных технологий, в каждой семье, как правило, два смартфона и шесть активных сим-карт — они используются не только для голосовой связи, но и для передачи данных через интернет. Такое количество карт в первую очередь связано с популярностью двухсимочных телефонов. В каждом втором домохозяйстве, помимо смартфонов, есть и планшетные компьютеры. В ведомстве прогнозируют, что к 2019–2020 году почти у каждого горожанина будет смартфон, и проникновение этих устройств в потребительский сектор приблизится к 100 процентам.

«Если в 2013 году на 10 москвичей приходилось всего три смартфона, то к концу 2016 года — уже семь. Основная причина роста популярности у потребителей смартфонов и мобильного интернета состоит в том, что цены на них продолжают снижаться. Сейчас уже примерно 70 процентов всех продаж телефонов в Москве приходится на смартфоны. А мобильный интернет обходится москвичам в восемь раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка», — рассказал руководитель аналитического подразделения Департамента информационных технологий, генеральный директор ГБУ «Информационный город» Алексей Чукарин.

По данным исследования Департамента, с начала 2016 года средняя стоимость смартфона в Москве снизилась на 10 процентов. Что касается пользовательской активности в отношении мобильного интернета, то чаще всего она направлена на общение, покупки и посещение полезных порталов или сайтов по интересам.

Стоит отметить, что 33 процента горожан когда-либо покупали товары через интернет с помощью смартфона, а примерно 2,6 миллиона жителей города являются зарегистрированными пользователями городских мобильных приложений Правительства Москвы.