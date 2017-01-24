ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ведущий интернет-провайдер страны подключил к базе данных МВД Челябинской области 310 участковых пунктов полиции: в Челябинске, в двух десятках муниципальных районов* и нескольких городских округах (Златоустовском, Усть-Катавском, Копейском, Миасском, Озёрском, Верхнеуфалейском, Кыштымском). Используя защищённую виртуальную сеть (VPN), "Ростелеком" объединил территориально распределённые участковые пункты области в единое информационное пространство региональной полиции с гарантированно безопасной передачей данных и голосовой информации.

Александр Белейчев, директор Челябинского филиала ПАО "Ростелеком":

"Подключение участковых пунктов полиции к общей сети связи проводилось в сжатые сроки и одновременно по всей Челябинской области. "Ростелеком" оборудовал точками доступа 310 участковых пунктов, в том числе 73 - в Челябинске. Все порты сданы в эксплуатацию, подключены, и теперь у сотрудников есть возможность быстро и надёжно обмениваться конфиденциальными сведениями между собой и с координирующим центром, организовывать аудио и видеоконференции в режиме онлайн, пользоваться корпоративной почтой, участвовать в электронном документообороте. При этом "Ростелеком" как системный интегратор отрасли связи обеспечивает круглосуточную сервисную поддержку построенной сети, гарантируя её бесперебойную работу и защиту от несанкционированного доступа".

Евгений Акимов, начальник отдела информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по г. Челябинску, подполковник внутренней службы:

"Профессиональная работа по подключению большого числа участковых пунктов полиции, расположенных в самых разных, порой удалённых, частях нашего города, позволила значительно упростить вопрос предоставления доступа к информационным ресурсам каждому сотруднику УМВД России по г. Челябинску, использование для подключения оптических каналов связи значительно повысило надёжность и отказоустойчивость системы передачи данных".

Благодаря тому, что "Ростелеком" имеет самую широкую телекоммуникационную структуру в Челябинске и области (волоконно-оптические сети компании есть в каждом районном центре), а также необходимые компетенции и большой опыт, провайдер активно участвует в строительстве защищённых виртуальных сетей для различных организаций корпоративного и государственного сегментов, предлагая им комплексные решения на базе инновационных решений, в том числе технологий оптического доступа.

Агаповский, Аргаяшскому, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Нязепетровский, Еткульский, Кусинский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, Чебаркульский, Саткинский.