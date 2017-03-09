В Приморье начался приём заявок на кинофестиваль "Человек и море"
09.03.2017, 12:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморье начался приём заявок на кинофестиваль "Человек и море".
В этом году брендовый приморский фестиваль телевизионной документалистики украсит программу Дальневосточного МедиаСаммита.
Стартовал приём заявок на фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море».
«Фестиваль пройдёт в рамках четвёртого Дальневосточного МедиаСаммита на площадке Дальневосточного федерального университета. Конкурсная программа включает в себя 11 номинаций: “Люди моря”, “Подводная камера”, “Наследники юнг” и другие. Кроме того, в этом году, объявленном в России Годом экологии, члены жюри также выявят лучшие телевизионные работы в сфере морской теледокументалистики», – сообщили организаторы.
«Фестиваль пройдёт во Владивостоке уже в 13-й раз, и у него, безусловно, уже есть свой зритель. Синергия двух значимых мероприятий позволит не только усилить секцию тележурналистики МедиаСаммита с профессиональной точки зрения, но и украсить его программу кинопоказами», – считает заместитель директора ГТРК «Владивосток» Евгений Оленев.
Напомним, четвёртый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет с 8 по 10 июня на базе Дальневосточного федерального университета.
Первый МедиаСаммит прошёл летом 2014 года по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и регионального отделения Союза журналистов России.
В прошлом году, на открытии третьего МедиаСаммита, глава края подчеркнул, что появление собственного медиафорума на Дальнем Востоке – значимое событие.
В этом году брендовый приморский фестиваль телевизионной документалистики украсит программу Дальневосточного МедиаСаммита.
Стартовал приём заявок на фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море».
«Фестиваль пройдёт в рамках четвёртого Дальневосточного МедиаСаммита на площадке Дальневосточного федерального университета. Конкурсная программа включает в себя 11 номинаций: “Люди моря”, “Подводная камера”, “Наследники юнг” и другие. Кроме того, в этом году, объявленном в России Годом экологии, члены жюри также выявят лучшие телевизионные работы в сфере морской теледокументалистики», – сообщили организаторы.
«Фестиваль пройдёт во Владивостоке уже в 13-й раз, и у него, безусловно, уже есть свой зритель. Синергия двух значимых мероприятий позволит не только усилить секцию тележурналистики МедиаСаммита с профессиональной точки зрения, но и украсить его программу кинопоказами», – считает заместитель директора ГТРК «Владивосток» Евгений Оленев.
Напомним, четвёртый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет с 8 по 10 июня на базе Дальневосточного федерального университета.
Первый МедиаСаммит прошёл летом 2014 года по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и регионального отделения Союза журналистов России.
В прошлом году, на открытии третьего МедиаСаммита, глава края подчеркнул, что появление собственного медиафорума на Дальнем Востоке – значимое событие.