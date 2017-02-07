В Волгоградской области состоялось гашение марок с изображением талисмана ЧМ-2018
07.02.2017, 14:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Забиваки вышел в обращение 7 февраля 2017 года. В Волгоградской области торжественная церемония его гашения состоялась в Региональном волонтерском центре.
В числе тех, кто первым погасил блоки с изображением волка Забиваки™, — председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области Аркадий Грушко. Кроме того, в церемонии гашения приняли участие заместитель председателя регионального комитета молодежной политики Станислав Медведев и руководитель Регионального волонтерского центра Волгоградской области Анна Губина. Почетные гости оставили свои автографы на почтовых блоках с изображением талисмана ЧМ-2018, главными помощниками и зрителями на церемонии гашения стали кандидаты в городские волонтеры.
Отметим, дополнительно к выпуску почтовых марок были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» с указанием места и даты проведения церемонии: они прошли в Волгограде и в других городах-организаторах предстоящего мирового футбольного первенства.
Напомним, кампания по выбору талисмана чемпионата мира по футболу стартовала в России в апреле 2015 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов. Далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трех финалистов — Волка, Кота и Тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель.
В числе тех, кто первым погасил блоки с изображением волка Забиваки™, — председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области Аркадий Грушко. Кроме того, в церемонии гашения приняли участие заместитель председателя регионального комитета молодежной политики Станислав Медведев и руководитель Регионального волонтерского центра Волгоградской области Анна Губина. Почетные гости оставили свои автографы на почтовых блоках с изображением талисмана ЧМ-2018, главными помощниками и зрителями на церемонии гашения стали кандидаты в городские волонтеры.
Отметим, дополнительно к выпуску почтовых марок были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» с указанием места и даты проведения церемонии: они прошли в Волгограде и в других городах-организаторах предстоящего мирового футбольного первенства.
Напомним, кампания по выбору талисмана чемпионата мира по футболу стартовала в России в апреле 2015 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов. Далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трех финалистов — Волка, Кота и Тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель.