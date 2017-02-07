ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В феврале в отделениях Почты России поступит в продажу почтовая марка с талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года волком Забивакой.

Марку выпустят размером 30 на 42 миллиметра, а располагаться она будет на почтовом блоке с сувенирным полем (размер 102?71 мм). Номинал марки составит 100 рублей, а тираж будет насчитывать 250 тысяч экземпляров.

Кроме того, дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. Поставить их можно будет в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. На штемпеле гашения располагается надпись: "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г. в России".

Напомним, что кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года.