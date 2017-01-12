"Атомтехэнерго" приступает к работам на реакторе "ПИК"
12.01.2017, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Атомтехэнерго" и ФГБУ Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова" Российской академии наук подписали договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по системам, важным для безопасности, общеинженерному оборудованию объекта "Модернизация инженерно-технических систем обеспечения эксплуатации реактора "ПИК" и работы его научных станций".
Выполнение работ по данному проекту позволит обеспечить подготовку к Энергетическому пуску реакторного комплекса "ПИК" (РК ПИК) в рамках Федеральной целевой программы.
Высокопоточный исследовательский реактор ПИК относится к установкам стационарного типа и предназначен для исследований в области физики конденсированного состояния, ядерной физики и физики слабого взаимодействия, структурной и радиационной биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для решения многих прикладных технических задач. Большинство экспериментов на новом реакторе должно выполняться на выведенных нейтронных пучках.
Ввод в эксплуатацию научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК обеспечит существенное увеличение доли России на мировых рынках оказания высокотехнологичных услуг по использованию нейтронных и ядерных методов в разработке новых материалов и изделий. Новый комплекс даст возможность удовлетворить потребности в нейтронах всех заинтересованных потребителей, не только России и стран СНГ, но и других зарубежных стран. Сейчас в мире есть лишь три подобных по классу работающих "пучковых" реактора: HFR (Франция), модернизированный HFIR (США) и FRM II (Германия). Востребованность в реакторах подобного класса растет в связи с расширением сферы применения нейтронного излучения в новых направлениях науки и техники, где могут использоваться методы рассеяния нейтронов.
Выполнение работ по данному проекту позволит обеспечить подготовку к Энергетическому пуску реакторного комплекса "ПИК" (РК ПИК) в рамках Федеральной целевой программы.
Высокопоточный исследовательский реактор ПИК относится к установкам стационарного типа и предназначен для исследований в области физики конденсированного состояния, ядерной физики и физики слабого взаимодействия, структурной и радиационной биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для решения многих прикладных технических задач. Большинство экспериментов на новом реакторе должно выполняться на выведенных нейтронных пучках.
Ввод в эксплуатацию научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК обеспечит существенное увеличение доли России на мировых рынках оказания высокотехнологичных услуг по использованию нейтронных и ядерных методов в разработке новых материалов и изделий. Новый комплекс даст возможность удовлетворить потребности в нейтронах всех заинтересованных потребителей, не только России и стран СНГ, но и других зарубежных стран. Сейчас в мире есть лишь три подобных по классу работающих "пучковых" реактора: HFR (Франция), модернизированный HFIR (США) и FRM II (Германия). Востребованность в реакторах подобного класса растет в связи с расширением сферы применения нейтронного излучения в новых направлениях науки и техники, где могут использоваться методы рассеяния нейтронов.