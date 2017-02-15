ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» полностью восстановили подачу электроэнергии потребителям деревень Ванеевка и Неврюево Судогодского района, отключенным сегодняшним утром. Энергосистема Владимирской области функционирует в штатном режиме.

Напомним, вечером 14 февраля и ночью 15 февраля 2017 года в результате сильного ветра с порывами до 22 м/с, сопровождавшихся снегом и метелью, произошли перебои в электроснабжении потребителей 35 населённых пунктов в 9 районах Владимирской области. На места повреждений были немедленно выдвинуты бригады энергетиков филиала «Владимирэнерго». Работая всю ночь в усиленном режиме, сетевики восстановили электроснабжение всех обесточенных потребителей. В ликвидации технологических нарушений было задействовано 10 бригад, 10 единиц техники, 26 человек. В 7-20 утра 15 февраля 2017 года в Судогодском, Собинском, Петушинском районах области отключились три воздушные линии 10 кВ, которые питают 16 населённых пунктов. Благодаря оперативным действиям бригад филиала «Владимирэнерго» в 14 из них электроснабжение было восстановлено к 10 утра.

По сообщениям владимирских синоптиков в регионе сохраняется неустойчивая погода.