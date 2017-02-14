Бурейская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
14.02.2017, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС» подвел итоги работы в 2016 году. В прошедшем году Бурейская ГЭС произвела рекордное количество электроэнергии. Впервые в истории станции годовая суммарная выработка приблизилась к среднегодовым проектным значениям (7,1 млрд кВт·ч) и составила 7,053 млрд киловатт-часов. По сравнению с 2015 годом она выросла на 21% (5,830 млрд кВт·ч).
Увеличение производственных показателей станции стало возможным благодаря рациональному распределению повышенного притока в Бурейское водохранилище, который наблюдался в 2016 году и составил 36,88 км3 (среднемноголетнее значение – 27 км3). Также росту способствовало частичное замещение производства электроэнергии тепловых станций выработкой ГЭС в Объединенной энергосистеме Востока.
Успешно реализована программа комплексной модернизации Бурейской ГЭС, объем которой в 2016 году составил 222 млн рублей. На станции внедрена централизованная система защищенной системы регистрации технологической информации. Завершились работы по модернизации системы вентиляции здания ГЭС и установке системы вибродиагностики гидроагрегатов станции.
В рамках программы ремонтов основного и вспомогательного оборудования на станции был капитально отремонтирован гидроагрегат №3. Также были произведены текущие ремонты остальных пяти гидроагрегатов и затворов водосбросной части плотины. На эти цели направлено более 92 млн рублей.
Увеличение производственных показателей станции стало возможным благодаря рациональному распределению повышенного притока в Бурейское водохранилище, который наблюдался в 2016 году и составил 36,88 км3 (среднемноголетнее значение – 27 км3). Также росту способствовало частичное замещение производства электроэнергии тепловых станций выработкой ГЭС в Объединенной энергосистеме Востока.
Успешно реализована программа комплексной модернизации Бурейской ГЭС, объем которой в 2016 году составил 222 млн рублей. На станции внедрена централизованная система защищенной системы регистрации технологической информации. Завершились работы по модернизации системы вентиляции здания ГЭС и установке системы вибродиагностики гидроагрегатов станции.
В рамках программы ремонтов основного и вспомогательного оборудования на станции был капитально отремонтирован гидроагрегат №3. Также были произведены текущие ремонты остальных пяти гидроагрегатов и затворов водосбросной части плотины. На эти цели направлено более 92 млн рублей.