ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дочерние компании ПАО «Россети» представили инвестиционные проекты в области электроэнергетики на выставке в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2017), начавшего свою работу сегодня в Сочи.

Одну из экспозиций – совместный стенд Пермского края и ОАО «МРСК Урала» – посетил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Выставка посвящена крупным приоритетным проектам Прикамья. В реализации каждого из них приняли активное участие энергетики ПАО «Россети». За последние 10 лет компания направила более 25 млрд рублей в развитие электросетевой инфраструктуры региона.



На совместном стенде компания демонстрирует три крупных центра питания, которые дали жизнь ряду стратегически важных инвестиционных проектов региона: подстанция 110/10 кВ «Кочкино», которая построена для развития промышленного кластера «Фотоника», подстанция 110/35/6 кВ «Чусовая», реконструированная для проектов территории опережающего развития г.Чусовой, а также подстанция 35/10 кВ «Юрман». Проект осуществлён в рамках производственной кооперации нефтяников, двигателестроителей и энергетиков. Подстанция «Юрман» была построена в 2016 году в интересах компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» в районе Ильичевского нефтяного месторождения как основное звено выдачи мощности ГТЭС, работающей на попутном нефтяном газе.



Еще один масштабный проект – «Электроснабжение Универсиады 2019 года в городе Красноярске» – представлен МРСК Сибири. Проект компании, направленный на модернизацию электросетевого комплекса сибирского города-миллионника, представлен на стенде Красноярского края. Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, ознакомившись с мультимедийной презентацией проекта, обсудил детали его реализации с министром экономического развития и инвестиционной политики края Михаилом Васильевым и и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталием Ивановым.



В ходе осмотра стенда Олег Бударгин отметил значимость работ по строительству и реконструкции энергообъектов не только для проведения мероприятий Зимней универсиады-2019, но и в целом для повышения надежности и качества электроснабжения города Красноярска, что будет способствовать повышению его инвестиционной привлекательности.



Помимо этого, Олег Бударгин осмотрел выставочный стенд Саратовской области, на котором в числе перспективных инвестиционных проектов презентована подстанция 110/10 кВ «Аэропорт». Энергообъект будет обеспечивать устойчивое электроснабжение нового аэропортового комплекса «Центральный» – одного из ключевых проектов для Саратовской области. Его реализация сделает регион крупным транспортным центром Поволжья, повысит его инвестиционную привлекательность, простимулирует развитие прилегающих территорий. Ввод в эксплуатацию подстанции 110/10 кВ «Аэропорт» стал важным этапом в осуществлении этого проекта.



В ходе осмотра экспозиции Саратовской области в Сочи состоялась рабочая встреча главы «Россетей» Олега Бударгина с губернатором Валерием Радаевым с участием генерального директора ПАО «МРСК Волги» Владимиром Рябикиным. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития распределительного электросетевого комплекса региона.



Российский инвестиционный форум – традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится с 2002 года. В этом году в РИФе принимают участие более 4000 делегатов со всего мира.