Двуствольные горизонтальные скважины впервые построены на Новопортовском месторождении
13.02.2017, 16:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Новопортовском месторождении успешно использована новая технология строительства многоствольных скважин. Её применение позволило «Газпромнефть-Ямалу» (дочерняя компания «Газпром нефти», разрабатывает Новопортовское месторождение) увеличить нефтеотдачу пласта и существенно повысить эффективность разработки месторождения.
Использованная технология бурения предусматривает закрепление в каждом горизонтальном стволе скважины металлической трубы, так называемого хвостовика, чтобы предотвратить осыпание породы и потерю пробуренного ствола в процессе его эксплуатации. Разработка дизайна скважины и круглосуточное сопровождение бурения осуществлялось экспертами Научно-технического центра «Газпром нефти» совместно со специалистами «Газпромнефть-Ямала».
Длина каждого ствола первой двуствольной скважины, построенной на Новопортовском месторождении, составляет 1000 м, её начальный дебит был зафиксирован на уровне более 400 тонн нефти в сутки.
Сегодня на Новопортовском месторождении построено и функционирует уже 5 подобных скважин, при этом каждая новая скважина бурится значительно быстрее предыдущей, что позволяет существенно сократить ее стоимость. В результате специалистам удалось достигнуть рекордной по компании скорости бурения многоствольных скважин — 5,87 суток на 1000 м, что сопоставимо с лучшими результатами по бурению одноствольных горизонтальных скважин.
Использованная технология бурения предусматривает закрепление в каждом горизонтальном стволе скважины металлической трубы, так называемого хвостовика, чтобы предотвратить осыпание породы и потерю пробуренного ствола в процессе его эксплуатации. Разработка дизайна скважины и круглосуточное сопровождение бурения осуществлялось экспертами Научно-технического центра «Газпром нефти» совместно со специалистами «Газпромнефть-Ямала».
Длина каждого ствола первой двуствольной скважины, построенной на Новопортовском месторождении, составляет 1000 м, её начальный дебит был зафиксирован на уровне более 400 тонн нефти в сутки.
Сегодня на Новопортовском месторождении построено и функционирует уже 5 подобных скважин, при этом каждая новая скважина бурится значительно быстрее предыдущей, что позволяет существенно сократить ее стоимость. В результате специалистам удалось достигнуть рекордной по компании скорости бурения многоствольных скважин — 5,87 суток на 1000 м, что сопоставимо с лучшими результатами по бурению одноствольных горизонтальных скважин.