ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Представители Токийского технологического института и Японского агентства по науке и технологиям посетили ГНЦ РФ – ФЭИ им. Лейпунского (г. Обнинск, Калужская обл.), где ознакомились с основными достижениями в области технологий реакторов на быстрых нейтронах и обменялись опытом вывода из эксплуатации ядерных реакторов с коллегами из Физико-энергетического института.

Встреча состоялась в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, подписанного Госкорпорацией "Росатом" с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в декабре 2016 года.

Открывая встречу, заместитель генерального директора ГНЦ РФ – ФЭИ Дмитрий Клинов сказал: «В прошлом году наш институт отметил 70-летний юбилей. За все эти годы у предприятия были и колоссальные успехи, были и трудности, но наш опыт вы прекрасно знаете – он продемонстрирован в длительной эксплуатации быстрых реакторов как экспериментальных, так и энергетических. Сегодня мы готовы показать всему миру, каких успехов достигли – это ввод в эксплуатацию в октябре прошлого года БН-800, чуть меньше 40 лет с момента пуска БН-600 и следующим шагом будет БН-1200, который мы тоже введём в эксплуатацию. Это длительный проект, но мы не сомневаемся, что достигнем впечатляющих результатов».