ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экспорт нефти ESPO из нефтеналивного порта Козьмино в 2016 году составил 31,8 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше, чем в 2015 году.

Основными получателями нефти в 2016 году стали: Китай – 22,2 млн тонн (69,8%), Япония – 3,9 млн тонн (12,3%), Ю. Корея – 2,4 млн тонн (7,5%). В направлении Малайзии отгружено 1,6 млн тонн (5%), Сингапура – 0,6 млн тонн (1,9%), Таиланда – 0,4 млн тонн (1,3%), США – 0,3 млн тонн (1%), Филиппин и Новой Зеландии – по 0,2 млн тонн (0,6%).

C момента запуска в эксплуатацию в 2009 году грузооборот ООО «Транснефть - Порт Козьмино» увеличился вдвое. Если в 2010 году объём отгрузки составил 15,3 млн тонн, то в 2016 году - 31,8 млн тонн. При этом в 2017 году заявленная техническая возможность отгрузки нефти через порт Козьмино составляет 31,3 млн т. Всего с 2010 года в страны АТР экспортировано более 155 млн тонн нефти.