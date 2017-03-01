Экспорт российского природного газа в Грецию продолжает расти
01.03.2017, 18:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в центральном офисе ПАО "Газпром" состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Генерального секретаря Министерства иностранных дел Греческой Республики по международным экономическим отношениям Гиоргоса Ципраса.
Стороны высоко оценили текущее состояние российско-греческого энергетического партнёрства и обсудили перспективы его дальнейшего развития. В ходе встречи речь также шла об организации транзита российского газа через территорию Греции в направлении Италии в рамках проекта "Турецкий поток".
Алексей Миллер и Гиоргос Ципрас высказали единое мнение, что реализация нового трубопроводного проекта, предназначенного для экспорта газа в Южную и Юго-Восточную часть Европы, является важным шагом в диверсификации маршрутов поставок и значительно повысит энергетическую безопасность Греции и других стран региона.
Участники встречи также рассмотрели вопросы, связанные с поставками природного газа на греческий рынок. Было отмечено, что в 2016 году "Газпром" экспортировал в Республику 2,68 млрд куб. м - на 35% больше, чем в 2015 году. В январе и феврале 2017 года положительная динамика спроса сохранилась: Греция импортировала российского газа на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
24 февраля 2016 года ПАО "Газпром", Edison SpA и DEPA SA подписали "Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Чёрного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию" с целью организации южного маршрута поставок российского природного газа в Европу.
Стороны высоко оценили текущее состояние российско-греческого энергетического партнёрства и обсудили перспективы его дальнейшего развития. В ходе встречи речь также шла об организации транзита российского газа через территорию Греции в направлении Италии в рамках проекта "Турецкий поток".
Алексей Миллер и Гиоргос Ципрас высказали единое мнение, что реализация нового трубопроводного проекта, предназначенного для экспорта газа в Южную и Юго-Восточную часть Европы, является важным шагом в диверсификации маршрутов поставок и значительно повысит энергетическую безопасность Греции и других стран региона.
Участники встречи также рассмотрели вопросы, связанные с поставками природного газа на греческий рынок. Было отмечено, что в 2016 году "Газпром" экспортировал в Республику 2,68 млрд куб. м - на 35% больше, чем в 2015 году. В январе и феврале 2017 года положительная динамика спроса сохранилась: Греция импортировала российского газа на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
24 февраля 2016 года ПАО "Газпром", Edison SpA и DEPA SA подписали "Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Чёрного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию" с целью организации южного маршрута поставок российского природного газа в Европу.