ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сегодня во второй половине дня прогнозировали синоптики, - мокрым снегом, сильным ветром с порывами до 12-17 м/с, в отдельных населённых пунктах Калужской области, произошли локальные отключения электроснабжения потребителей. В частности, зафиксировано нештатное отключение двух ВЛ 10 кВ на территории Дзержинского и Боровского районов Калужской области.



Энергетики Калужского филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" оперативно выехали на поиск места повреждения.



В настоящее время восстановлено электроснабжение у большинства потребителей. Работы на повреждённых ВЛ продолжаются.



Всего задействовано 5 оперативно-выездных бригад, 5 единиц техники, подготовлены к работе РИСЭ.