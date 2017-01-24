ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги профилактической работы по электробезопасности в 2016 году. Более 70 000 человек стали активными участниками мероприятий и конкурсов, проведённых энергетиками, свыше 100 тыс. экземпляров агитационной полиграфической продукции, а также видео- и радио- сообщения нашли своих адресатов.

В 2016 году информационное взаимодействие энергетиков и жителей регионов присутствия энергокомпании вышло на новый уровень. В активную работу по профилактике электротравматизма среди основных целевых групп: детей, представителей строительных и автопредприятий, садоводческих товариществ - включились руководители и педагоги учреждений дошкольного и общего среднего образования, родители, администрации районных муниципальных образований, руководители городских автошкол и т.д.

Рост интереса к профилактике электравматизма связан, в частности, с использованием энергетиками дополнительных каналов распространения информации. Так, наряду с традиционным размещением в эфирах региональных телеканалов, радиостанций и на уличных мониторах медиа-материалов, предупреждающих об опасности беспечного обращения с электричеством, в 2016 году этот контент также демонстрировался на мониторах в торговых центрах и учебных заведениях.

Расширено присутствие и в интернете, где представлена самая массовая целевая аудитория энергетиков – несовершеннолетние. С января по декабрь ролики по электробезопасности на официальном Youtube-канале энергокомпании в среднем получали по 2 тыс. просмотров ежемесячно, а социально-образовательный проект «Электропатруль» в социальной сети «Вконтакте», за короткое время объединил около 800 активных участников: детей, родителей и педагогов. Сетевое общение также позволило наладить обратную связь: педагоги и родители получили возможность подать заявку на урок электробезопасности в режиме онлайн, энергетики – получать приглашения выступать на педагогических конференциях, семинарах, и родительских собраниях, рассказывая о правилах электробезопасности.

До финала традиционных интернет-конкурсов на знание правил электробезопасности в минувшем году дошло около 2000 участников, представивших на суд жюри не только разгаданный кроссворд, но и оригинальные девизы, рисунки и проекты граффити на тему поведения вблизи энергообъектов и обращения с электроприборами в быту. А специальная номинация для педагогов стимулировала учителей к разработке авторских методических программ по обучению правилам электробезопасного поведения. Конкурсы получили активную поддержку региональных департаментов и министерств образования, дали импульс к проведению в школах дополнительных тематических занятий. Что касается очного взаимодействия энергетиков с подрастающим поколением, то в течение учебного года более 61 000 детей приняли участие в 2 тыс. классных часов и 200 экскурсиях на объекты электросетевого хозяйства.