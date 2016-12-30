Энергетики "Владимирэнерго" усилят контроль за работой электросетевого комплекса во время новогодних праздников
30.12.2016, 17:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях обеспечения надёжной и безопасной работы распределительного электросетевого комплекса Владимирской области энергетики филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» повысят контроль за работой энергообъектов во время новогодних праздничных дней.
Во всех производственных отделениях и управлении филиала организовано круглосуточное дежурство руководителей, оперативного и ремонтного персонала. На энергообъектах усилен пропускной и внутриобъектовый режим. В случае возникновения нештатных ситуаций предусмотрена четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад, подготовлены бригадные автомашины, спецтехника, аварийный запас материалов и оборудования, резервные источники снабжения электроэнергией. Для усиления пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса, установлено взаимодействие и отработан порядок экстренной связи с органами ФСБ, МВД, МЧС, региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Для ликвидации возможных технологических нарушений в работе электрооборудования во «Владимирэнерго» сформировано 106 аварийно-восстановительных бригад.
Во всех производственных отделениях и управлении филиала организовано круглосуточное дежурство руководителей, оперативного и ремонтного персонала. На энергообъектах усилен пропускной и внутриобъектовый режим. В случае возникновения нештатных ситуаций предусмотрена четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад, подготовлены бригадные автомашины, спецтехника, аварийный запас материалов и оборудования, резервные источники снабжения электроэнергией. Для усиления пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса, установлено взаимодействие и отработан порядок экстренной связи с органами ФСБ, МВД, МЧС, региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Для ликвидации возможных технологических нарушений в работе электрооборудования во «Владимирэнерго» сформировано 106 аварийно-восстановительных бригад.