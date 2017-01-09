Энергетики рекомендуют соблюдать повышенную осторожность в охранных зонах ЛЭП
09.01.2017, 10:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новогодние праздники – прекрасная возможность отдохнуть с семьёй или друзьями. Многие выбирают для отдыха прогулки на лыжах, катание на санках, выезды на природу.
Для любителей сноукайтинга, прыжков с парашютом, парапланеризма это ещё и время встреч с близкими по духу людьми, обмена опытом, проведения соревнований. Однако при организации подобного, во многом экстремального досуга, важно помнить о правилах безопасности вблизи энергообъектов. В том числе – охранных зонах линий электропередачи.
Напомним, что охранные зоны воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10-35-110 кВ устанавливаются вдоль линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства на расстоянии: ВЛ 0,4 кВ – 2 метра, ВЛ 6-10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров по обе стороны от крайних проводов. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи определена в виде участка земли на расстоянии 1 метра в обе стороны от крайних кабелей.
Приближение к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более касание проводов может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов и даже смерти. Выбирая место для занятий спортом и отдыха, необходимо учитывать границы охранных зон энергообъектов, а также правила поведения на этой территории.
Для любителей сноукайтинга, прыжков с парашютом, парапланеризма это ещё и время встреч с близкими по духу людьми, обмена опытом, проведения соревнований. Однако при организации подобного, во многом экстремального досуга, важно помнить о правилах безопасности вблизи энергообъектов. В том числе – охранных зонах линий электропередачи.
Напомним, что охранные зоны воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10-35-110 кВ устанавливаются вдоль линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства на расстоянии: ВЛ 0,4 кВ – 2 метра, ВЛ 6-10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров по обе стороны от крайних проводов. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи определена в виде участка земли на расстоянии 1 метра в обе стороны от крайних кабелей.
Приближение к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более касание проводов может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов и даже смерти. Выбирая место для занятий спортом и отдыха, необходимо учитывать границы охранных зон энергообъектов, а также правила поведения на этой территории.