Энергетики восстановили электроснабжения потребителей в Крыму
31.12.2016, 10:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходили отключения в электросетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распредсетях 6-10 кВ (ГУП РК "Крымэнерго").
Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей: в городах Судак и Джанкой; в 112 населённых пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов (всего около 34 тыс. человек).
К аварийно-восстановительным работам было привлечено 138 бригад. К 21:30 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.
Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей: в городах Судак и Джанкой; в 112 населённых пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов (всего около 34 тыс. человек).
К аварийно-восстановительным работам было привлечено 138 бригад. К 21:30 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.