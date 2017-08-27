ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 августа 2017 года энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключён от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонтные работы планируется завершить за 63 суток.

Среди основных работ: капитальный ремонт второго парогенератора и главного циркуляционного насоса, гидроёмкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ-2), первого цилиндра низкого давления, циркуляционного насоса, арматуры; средний ремонт реакторной установки, каналов систем безопасности, а также контрольно-профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки.

В планах также работы по продлению ресурса оборудования. Во время планового ремонта на втором энергоблоке ХАЭС планируется выполнить ряд мероприятий, предусмотренных действующими программами по повышению безопасности.

Радиационная обстановка на промышленной площадке ХАЭС и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.