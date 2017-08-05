ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 августа 2017 года в 05:00 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключён от энергосети для проведения среднего планового ремонта, который продлится до 24 сентября.

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 306 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый.