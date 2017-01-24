Филиал "Рязаньэнерго" взыскал с должников свыше 22 млн рублей
24.01.2017, 13:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ведёт активную претензионно-исковую работу в отношении лиц, отказывающихся платить за оказанные услуги по передаче электроэнергии.
В 2016 году предприятие в судебном порядке взыскало с должников денежные средства по 27 исполнительным производствам на сумму свыше 22 млн. 700 тыс. рублей.
В настоящее время просроченная дебиторская задолженность составляет 49 млн. 587 тыс. рублей. Среди неплательщиков, обязанных выплатить долги по решению суда, – ООО «Имтер» - 1 784 234 руб., ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» - 37 906 руб., ООО «Аспект» - 429 933 руб., ООО «Усадьба Велье» - 80 120 руб., ОАО «Бройлер Рязани» - 649 230 руб. Энергетики также продолжают претензионно-исковую работу в отношении ООО «Порт Рязани», долг которого составляет 544 672 руб., ООО «Речной порт» - 153 769 руб. Самый крупный долг за транспорт электроэнергии накоплен АО «Оборонэнергосбыт» - 41 млн. 486 тыс. руб.
В 2016 году предприятие в судебном порядке взыскало с должников денежные средства по 27 исполнительным производствам на сумму свыше 22 млн. 700 тыс. рублей.
В настоящее время просроченная дебиторская задолженность составляет 49 млн. 587 тыс. рублей. Среди неплательщиков, обязанных выплатить долги по решению суда, – ООО «Имтер» - 1 784 234 руб., ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» - 37 906 руб., ООО «Аспект» - 429 933 руб., ООО «Усадьба Велье» - 80 120 руб., ОАО «Бройлер Рязани» - 649 230 руб. Энергетики также продолжают претензионно-исковую работу в отношении ООО «Порт Рязани», долг которого составляет 544 672 руб., ООО «Речной порт» - 153 769 руб. Самый крупный долг за транспорт электроэнергии накоплен АО «Оборонэнергосбыт» - 41 млн. 486 тыс. руб.