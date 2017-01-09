ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» работает в усиленном режиме. На случай возникновения технологических нарушений в работе сетей и необходимости проведения аварийно-восстановительных работ в готовности находятся 34 оперативно-выездные бригады, укомплектованные инструментом и приспособлениями, спецодеждой и продовольственными пайками. Еще 115 ремонтных бригад готовы приступить к ликвидации возможных последствий в течение двух часов с момента поступления сигнала.



Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистемы регионов разработана четкая схема связи и порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, службами МЧС, а также с территориальными сетевыми организациями. Отработана возможность быстрой передислокации сил и средств для организации аварийно-восстановительных работ.



Энергетиками филиала ведется постоянный мониторинг обстановки на энергообъектах. Выполнена проверка работы систем обогрева оборудования и помещений, средств связи. Организован периодический контроль исправности – пробные запуски для прогрева двигателей техники, используемой при проведении аварийно-восстановительных работ, в том числе резервных источников снабжения электроэнергией.