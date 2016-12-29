Филиал "Владимирэнерго" повышает надёжность электроснабжения сельских населённых пунктов
29.12.2016, 12:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергетики филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают реконструкцию распределительных сетей напряжением 10-6-0,4 киловольт, которые питают потребителей в сельских населённых пунктах.
Западные районы Владимирской области: Петушинский, Киржачский, Александровский граничат с Московской областью. Здесь идёт активное коттеджно – дачное строительство, поэтому распределительные электрические сети претерпевают здесь большие нагрузки. Чтобы обеспечить надёжность и качество электроснабжения потребителей филиал «Владимирэнерго» обновляет существующие сети: на воздушных линиях электропередачи голый провод заменяется на самонесущий изолированный большего сечения, вместо деревянных опор устанавливаются железобетонные, вместо перегруженных трансформаторов монтируются энергоэффективные трансформаторы увеличенной мощности.
Так в 2016 году в Александровском районе была повышена надёжность электроснабжения 31 населённого пункта. Это деревни Рождествено, Снятиново, Наумово, Ст. Воскресенское, Татьянино, Владимирово, Брыковы Горы, Неглово, Спорново, Шимохтино, Арсаки, Вёски, Тириброво, Афанасьево, Зеленцино, Дубна, Юрцово, Курганиха, Лисавы, Володино, Шаблыкино, Зазевитово, Бакшеево, Степаниха, Федяйково, Старая Слобода, Лунево, Обащево, Следнево, село Нововоскресенское и микрорайон Безбородовка города Струнино.
Западные районы Владимирской области: Петушинский, Киржачский, Александровский граничат с Московской областью. Здесь идёт активное коттеджно – дачное строительство, поэтому распределительные электрические сети претерпевают здесь большие нагрузки. Чтобы обеспечить надёжность и качество электроснабжения потребителей филиал «Владимирэнерго» обновляет существующие сети: на воздушных линиях электропередачи голый провод заменяется на самонесущий изолированный большего сечения, вместо деревянных опор устанавливаются железобетонные, вместо перегруженных трансформаторов монтируются энергоэффективные трансформаторы увеличенной мощности.
Так в 2016 году в Александровском районе была повышена надёжность электроснабжения 31 населённого пункта. Это деревни Рождествено, Снятиново, Наумово, Ст. Воскресенское, Татьянино, Владимирово, Брыковы Горы, Неглово, Спорново, Шимохтино, Арсаки, Вёски, Тириброво, Афанасьево, Зеленцино, Дубна, Юрцово, Курганиха, Лисавы, Володино, Шаблыкино, Зазевитово, Бакшеево, Степаниха, Федяйково, Старая Слобода, Лунево, Обащево, Следнево, село Нововоскресенское и микрорайон Безбородовка города Струнино.