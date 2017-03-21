"Газпром" и BASF обсудили проекты совместной добычи углеводородов в России
21.03.2017, 22:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в центральном офисе ПАО "Газпром" состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Председателя Правления BASF SE Курта Бока.
Стороны обсудили ход совместного освоения месторождений углеводородов в России. Было отмечено, что объём добычи природного газа на Южно-Русском месторождении с начала эксплуатации превысил 215 млрд куб. м.
Алексей Миллер и Курт Бок также рассмотрели вопросы, связанные с реализацией проекта "Северный поток - 2".
BASF SE - лидер мировой химической отрасли. В портфель продукции компании входят нефть и газ, химикаты, синтетические материалы, продукты переработки сырья.
Wintershall Holding GmbH (100-процентное дочернее предприятие BASF) является партнёром "Газпрома" по освоению Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского НГКМ.
"Северный поток" - экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря в Германию. Проектная мощность - 55 млрд куб. м газа в год. Оператор "Северного потока" - совместное предприятие Nord Stream AG ("Газпром" - 51%, Wintershall Holding и Uniper - по 15,5%, Gasunie и ENGIE - по 9%).
"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.
Стороны обсудили ход совместного освоения месторождений углеводородов в России. Было отмечено, что объём добычи природного газа на Южно-Русском месторождении с начала эксплуатации превысил 215 млрд куб. м.
Алексей Миллер и Курт Бок также рассмотрели вопросы, связанные с реализацией проекта "Северный поток - 2".
BASF SE - лидер мировой химической отрасли. В портфель продукции компании входят нефть и газ, химикаты, синтетические материалы, продукты переработки сырья.
Wintershall Holding GmbH (100-процентное дочернее предприятие BASF) является партнёром "Газпрома" по освоению Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского НГКМ.
"Северный поток" - экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря в Германию. Проектная мощность - 55 млрд куб. м газа в год. Оператор "Северного потока" - совместное предприятие Nord Stream AG ("Газпром" - 51%, Wintershall Holding и Uniper - по 15,5%, Gasunie и ENGIE - по 9%).
"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.