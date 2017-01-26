"Газпром нефть" в 2016 году увеличила добычу первой российской нефти на арктическом шельфе в 2,5 раза
26.01.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В настоящее время «Приразломное» является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Недропользователем проекта является «Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти».
Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.
Все скважины, эксплуатируемые на месторождении, находятся внутри платформы — ее основание одновременно является буфером между скважиной и открытым морем. Глубина моря в районе месторождения — 20 м. Кроме того, установленное на скважинах оборудование позволяет предотвратить возможность неконтролируемого выброса нефти или газа. Система хранения нефти на платформе предусматривает «мокрый» способ размещения сырья в резервуарах, что исключает попадание в ёмкости кислорода и образование взрывоопасной среды.
Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.
Все скважины, эксплуатируемые на месторождении, находятся внутри платформы — ее основание одновременно является буфером между скважиной и открытым морем. Глубина моря в районе месторождения — 20 м. Кроме того, установленное на скважинах оборудование позволяет предотвратить возможность неконтролируемого выброса нефти или газа. Система хранения нефти на платформе предусматривает «мокрый» способ размещения сырья в резервуарах, что исключает попадание в ёмкости кислорода и образование взрывоопасной среды.