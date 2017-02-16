"Газпром нефть" внедряет на Московском НПЗ современные системы управления технологическими процессами
16.02.2017, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Московском НПЗ внедряется система усовершенствованного управления технологическими процессами (СУУТП), которая повышает эффективность и оптимизируют работу производственных установок завода. В 2016 году новая система была смонтирована на установках первичной переработки нефти, каталитического риформинга, газофракционирования и гидроочистки дизельного топлива.
Внедрение СУУТП - часть комплексной программы автоматизации нефтеперерабатывающих активов "Газпром нефти". Проект усовершенствования управления технологическими процессами охватывает все НПЗ компании и позволяет обеспечить рост выхода светлых нефтепродуктов, увеличить производительность и энергоэффективность установок, повысить надёжность производства, сокращая влияние человеческого фактора. В отличие от других систем, которые регулируют каждый параметр отдельно без контроля их влияния друг на друга, СУУТП задаёт рабочий алгоритм, заранее просчитывая и учитывая различные комбинации. В зависимости от внешних факторов и качества сырья СУУТП выбирает оптимальный режим и стабилизирует работу установок.
К 2018 году новые СУУТП начнут работу ещё на пяти установках Московского НПЗ. Внедрение современных систем управления позволяет организовать процесс выпуска продукции с максимальной операционной эффективностью.
Улучшение энергетических и экологических характеристик операционных процессов - важная задача масштабной программы модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года ведёт компания "Газпром нефть". Компания реализует на своих нефтеперерабатывающих активах второй этап программы модернизации, приоритетами которого являются рост операционной эффективности производства наряду с увеличением показателей выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти.
Московский НПЗ - дочернее предприятие компании "Газпром нефть" - один из лидеров отрасли по производству высокооктановых бензинов и дизельных топлив Евро-5, ведущий отечественный поставщик строительных битумов. Московский НПЗ обеспечивает 34% топливного рынка московского региона и выпускает 30 наименований нефтепродуктов. В 2011 году "Газпром нефть" начала программу комплексной модернизации Московского НПЗ. Завод планомерно избавляется от устаревших производственных объектов и вводит в эксплуатацию современные промышленные комплексы.
Внедрение СУУТП - часть комплексной программы автоматизации нефтеперерабатывающих активов "Газпром нефти". Проект усовершенствования управления технологическими процессами охватывает все НПЗ компании и позволяет обеспечить рост выхода светлых нефтепродуктов, увеличить производительность и энергоэффективность установок, повысить надёжность производства, сокращая влияние человеческого фактора. В отличие от других систем, которые регулируют каждый параметр отдельно без контроля их влияния друг на друга, СУУТП задаёт рабочий алгоритм, заранее просчитывая и учитывая различные комбинации. В зависимости от внешних факторов и качества сырья СУУТП выбирает оптимальный режим и стабилизирует работу установок.
К 2018 году новые СУУТП начнут работу ещё на пяти установках Московского НПЗ. Внедрение современных систем управления позволяет организовать процесс выпуска продукции с максимальной операционной эффективностью.
Улучшение энергетических и экологических характеристик операционных процессов - важная задача масштабной программы модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года ведёт компания "Газпром нефть". Компания реализует на своих нефтеперерабатывающих активах второй этап программы модернизации, приоритетами которого являются рост операционной эффективности производства наряду с увеличением показателей выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти.
Московский НПЗ - дочернее предприятие компании "Газпром нефть" - один из лидеров отрасли по производству высокооктановых бензинов и дизельных топлив Евро-5, ведущий отечественный поставщик строительных битумов. Московский НПЗ обеспечивает 34% топливного рынка московского региона и выпускает 30 наименований нефтепродуктов. В 2011 году "Газпром нефть" начала программу комплексной модернизации Московского НПЗ. Завод планомерно избавляется от устаревших производственных объектов и вводит в эксплуатацию современные промышленные комплексы.