"Газпром" в Новосибирской области введёт в эксплуатацию пять газопроводов в 2017 году
19.01.2017, 17:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.
Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. В 2005–2016 годах на развитие газификации Новосибирской области компания направила около 7 млрд руб. На эти средства, в частности, построено 23 межпоселковых газопровода общей протяжённостью 265,6 км. В настоящее время "Газпром" готовит к вводу в эксплуатацию ещё пять газопроводов, начал работу по сооружению восьми.
На встрече было уделено внимание вопросам расширения рынка газомоторного топлива в Новосибирской области. Сегодня здесь действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции "Газпрома" — три в Новосибирске и одна в Барабинске. Компания реализует проекты строительства ещё трёх станций в этих городах.
Миллер обратил внимание на необходимость принятия мер по укреплению платёжной дисциплины потребителей региона и погашению просроченной задолженности за поставленный газ. По состоянию на 1 декабря 2016 года она составила 1,07 млрд руб., что на 0,17 млрд руб. больше, чем на 1 января прошлого года.
Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. В 2005–2016 годах на развитие газификации Новосибирской области компания направила около 7 млрд руб. На эти средства, в частности, построено 23 межпоселковых газопровода общей протяжённостью 265,6 км. В настоящее время "Газпром" готовит к вводу в эксплуатацию ещё пять газопроводов, начал работу по сооружению восьми.
На встрече было уделено внимание вопросам расширения рынка газомоторного топлива в Новосибирской области. Сегодня здесь действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции "Газпрома" — три в Новосибирске и одна в Барабинске. Компания реализует проекты строительства ещё трёх станций в этих городах.
Миллер обратил внимание на необходимость принятия мер по укреплению платёжной дисциплины потребителей региона и погашению просроченной задолженности за поставленный газ. По состоянию на 1 декабря 2016 года она составила 1,07 млрд руб., что на 0,17 млрд руб. больше, чем на 1 января прошлого года.