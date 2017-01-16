"Газпромнефть-Аэро" первой в России автоматизирует учёт авиатоплива
16.01.2017, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Газпромнефть-Аэро» первой среди российских авиатопливных операторов переходит на автоматизированный коммерческий учет авиатоплива при заправке воздушных судов, что позволит существенно сократить время обслуживания рейсов и упростить расчеты с авиакомпаниями.
Система предполагает установку на топливозаправщики дополнительных модулей, которые завершат автоматизацию учета движения нефтепродукта по всей технологической цепи: от приема авиатоплива на ТЗК до его выдачи «в крыло» воздушного суда Первый топливозаправщик, оборудованный автоматизированным модулем коммерческого учета, начал работу в январе 2017 года в Шереметьево. Машина дополнительно снабжена контроллером, электронным табло, счетчиком-массомером, GSM модулем и принтером. Алгоритм работы модуля позволит оператору сократить время оформления первичной документации при заправке воздушного судна и исключить ошибки учета.
Для начала работы с контроллером оператор должен авторизоваться с помощью смарт-карты, затем ввести данные о необходимом количестве авиатоплива и дозировании присадки. Во время заправки на электронном табло в онлайн-режиме будет отображаться вся необходимая информация по параметрам и режиму выдачи топлива в ВС. При достижении заданного количества топлива система автоматически прекратит заправку, на принтере будет распечатан расходный документ (чек) и с помощью GSM модуля отчет о заправке поступит на сервер «Газпромнефть-Аэро».
Автоматизированный коммерческий учет авиатоплива позволит отправлять авиакомпаниям счета-фактуры и контролировать дебиторскую задолженность в онлайн режиме. Система также застрахует оператора от ошибок при определении массы выданного топлива и заполнении первичной документации после заправки воздушного судна.
Владимир Егоров генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» отметил: «Мы рассчитываем, что испытания первого топливозаправщика в Шереметьево пройдут успешно и система позволит нам сделать расчеты между „Газпромнефть-Аэро“ и авиакомпаниями максимально оперативными, прозрачными и удобными. Установка новых модулей станет важным элементом стратегического проекта полного коммерческого учета, меняющего не только ИТ-ландшафт компании, но во многом и сами принципы ведения бизнеса. Я считаю, что использование передовых технологий даст компании дополнительные конкурентные преимущества как на российском, так и на международном рынках авиатопливообеспечения».
Система предполагает установку на топливозаправщики дополнительных модулей, которые завершат автоматизацию учета движения нефтепродукта по всей технологической цепи: от приема авиатоплива на ТЗК до его выдачи «в крыло» воздушного суда Первый топливозаправщик, оборудованный автоматизированным модулем коммерческого учета, начал работу в январе 2017 года в Шереметьево. Машина дополнительно снабжена контроллером, электронным табло, счетчиком-массомером, GSM модулем и принтером. Алгоритм работы модуля позволит оператору сократить время оформления первичной документации при заправке воздушного судна и исключить ошибки учета.
Для начала работы с контроллером оператор должен авторизоваться с помощью смарт-карты, затем ввести данные о необходимом количестве авиатоплива и дозировании присадки. Во время заправки на электронном табло в онлайн-режиме будет отображаться вся необходимая информация по параметрам и режиму выдачи топлива в ВС. При достижении заданного количества топлива система автоматически прекратит заправку, на принтере будет распечатан расходный документ (чек) и с помощью GSM модуля отчет о заправке поступит на сервер «Газпромнефть-Аэро».
Автоматизированный коммерческий учет авиатоплива позволит отправлять авиакомпаниям счета-фактуры и контролировать дебиторскую задолженность в онлайн режиме. Система также застрахует оператора от ошибок при определении массы выданного топлива и заполнении первичной документации после заправки воздушного судна.
Владимир Егоров генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» отметил: «Мы рассчитываем, что испытания первого топливозаправщика в Шереметьево пройдут успешно и система позволит нам сделать расчеты между „Газпромнефть-Аэро“ и авиакомпаниями максимально оперативными, прозрачными и удобными. Установка новых модулей станет важным элементом стратегического проекта полного коммерческого учета, меняющего не только ИТ-ландшафт компании, но во многом и сами принципы ведения бизнеса. Я считаю, что использование передовых технологий даст компании дополнительные конкурентные преимущества как на российском, так и на международном рынках авиатопливообеспечения».