ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в совещании о проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В ходе совещания состоялось обсуждение развития российского топливно-энергетического комплекса в ближайшие 20 лет в соответствии с представлениями, которые заложены в проект Энергостратегии.