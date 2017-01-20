ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве состоялась ХХ церемония награждения лауреатов премии Правительства России в области качества. Диплом из рук Премьер-министра Дмитрия Медведева получили генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин.

Премии Правительства РФ «ТАНЕКО» удостоено за высокие результаты в области качества продукции, услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Деятельность «ТАНЕКО» была отмечена за создание современных мощностей по производству востребованных на рынке нефтепродуктов. Выступая на церемонии награждения, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что предприятий, демонстрирующих такие высокие результаты, в нашей стране будет всё больше и больше, поскольку те общественные и государственные оценки, которые такого рода компании получают, являются очень важными с точки зрения стимула для других.

Премия в области качества Правительства РФ обеспечивает лауреатам имидж лидера, репутацию надёжного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги. Признание на таком высоком уровне способствует привлечению новых партнеров и заказчиков, ведет к росту прибыли и, соответственно, открывает новые деловые возможности.

АО «ТАНЕКО» как лауреат конкурса имеет право использовать символику премии в своих рекламных материалах, что способствует укреплению имиджа компании.