Главы "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" провели переговоры
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
Стороны обсудили ход реализации Генерального соглашения о стратегическом партнёрстве. В частности, речь шла о поставках газа в рамках ранее заключённых договоров и перспективах увеличения объёмов переработки попутного нефтяного газа на Сосногорском ГПЗ. На встрече также были рассмотрены другие проекты, представляющие взаимный интерес.
Справка
Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнёрстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома», а также ведутся совместные геологоразведочные работы в Каспийском море.