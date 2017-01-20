Госдума ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку"
20.01.2017, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между правительствами России и Турции по проекту газопровода «Турецкий поток». Соглашение по проекту было подписано 10 октября в Стамбуле. Целью соглашения является создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режимы для проектирования и строительства газопроводной системы.
В рамках реализации проекта «Турецкий поток» планируется построить две нитки магистрального газопровода по дну Чёрного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.
Одна нитка газопровода нужна для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая - для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.
В начале декабря президент Турции Тайип Эрдоган подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства «Турецкого потока»
Как отметил заместитель министра энергетики России Юрия Сентюрин, соглашение предусматривает благоприятной таможенной базы для эксплуатации участков «Турецкого потока». По его словам, проект «Турецкий поток» необходим для поставок в Турцию и Европу.
По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, соглашение о «Турецком потоке» должно позволить российской газовой системе стать независимой от политической конъюнктуры, диктуемой Евросоюзом.
«Мы рассматривали соглашение о «Турецком потоке» на заседании комитета Госдумы по международным делам. Мы детально его изучили и теперь рекомендуем Госдуме поддержать его», - отметил депутат.
По его словам, необходимо чтобы у России после подписания данного соглашения, были гарантии того, что она станет бенефициаром. «Нужны гарантии для российских инвестиций», - уточнил парламентарий.
В рамках реализации проекта «Турецкий поток» планируется построить две нитки магистрального газопровода по дну Чёрного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.
Одна нитка газопровода нужна для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая - для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.
В начале декабря президент Турции Тайип Эрдоган подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства «Турецкого потока»
Как отметил заместитель министра энергетики России Юрия Сентюрин, соглашение предусматривает благоприятной таможенной базы для эксплуатации участков «Турецкого потока». По его словам, проект «Турецкий поток» необходим для поставок в Турцию и Европу.
По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, соглашение о «Турецком потоке» должно позволить российской газовой системе стать независимой от политической конъюнктуры, диктуемой Евросоюзом.
«Мы рассматривали соглашение о «Турецком потоке» на заседании комитета Госдумы по международным делам. Мы детально его изучили и теперь рекомендуем Госдуме поддержать его», - отметил депутат.
По его словам, необходимо чтобы у России после подписания данного соглашения, были гарантии того, что она станет бенефициаром. «Нужны гарантии для российских инвестиций», - уточнил парламентарий.