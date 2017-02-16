ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа "Интер РАО" опубликовала результаты производственной деятельности по итогам 2016 года.

В 2016 году в структуре Группы "Интер РАО" произошли следующие изменения, повлиявшие на операционные показатели:

Во втором квартале 2016 года было продано 100% акций грузинского ООО "Мтквари Энергетика";

В декабре 2016 года было приобретено ООО "Башэнергосбыт";

В 2016 году не учитываются показатели ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская ТЭС" в связи с продажей (в несколько этапов, начиная с осени 2015 года) Группе "Ташир".

Основные факторы, определившие снижение ключевых производственных показателей в сегменте "Генерация" по сравнению с данными за 2015 год:

Вывод из эксплуатации устаревшего неэффективного генерирующего оборудования в России суммарной установленной мощностью 835 МВт, в том числе с 1 января 2016 года 420 МВт на Черепетской ГРЭС, 376 МВт на Верхнетагильской ГРЭС и 35 МВт на Южноуральской ГРЭС, а также 4 МВт на энергообъектах в Башкирии;

Ввод в эксплуатацию 120 МВт новой генерирующей мощности в рамках ДПМ на Омской ТЭЦ-3 и ввод паротурбинной установки на Уфимской ТЭЦ-2 мощностью 13,5 МВт (41 Гкал/час);

Продажа Кумертауской ТЭЦ мощностью 120 МВт (328 Гкал/час) в ноябре 2016 года;

Рост установленной электрической мощности на 107,9 МВт и тепловой мощности на 31 Гкал/час в результате перемаркировки генерирующего оборудования российских электростанций.

Снижение загрузки нерентабельных и низкорентабельных энергоблоков, а также вывод в ремонт некоторых установок в периоды низких цен на рынке на сутки вперёд.

Основные факторы, определившие динамику ключевых показателей:

Выбытие из контура Группы ОАО "Разданская ТЭС" мощностью 1,1 ГВт и ЗАО "Электрические сети Армении", а также грузинского ООО "Мтквари энергетика" мощностью 600 МВт;

Рост поставок из Казахстана в Россию, влекущее рост выработки Экибастузской ГРЭС-2 на 1,8 млрд кВт*ч (на 55%), и снижение объёма поставок Молдавской ГРЭС на внутренний рынок Приднестровья в результате более позднего начала отопительного периода;

Низкий уровень водного баланса в Грузии повлияла на выработку Храми ГЭС, низкая скорость ветра в Литве - на выработку Vydmantai Wind Park;

Снижение потребления тепла в Казахстане и Приднестровье в отопительный период 2016/2017 гг.;

Протяжённость ЛЭП в Грузии выросла на 256 км в результате строительства новых линий для подключения новых потребителей и новых линий для резервирования сети.

Число потребителей продолжило расти вследствие заключения новых договоров энергоснабжения компаниями, входящими в состав Группы "Интер РАО", с юридическими лицами и с жителями в домах-новостройках, а также в связи с продолжением работы по приёму абонентов от сторонних организаций.

Объём реализации электроэнергии увеличился несущественно и связан преимущественно с ростом количества потребителей.

Основные факторы, определившие динамику экспорта и импорта:

Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке Nord Pool Spot (финская энергозона) в 2016 году - рост среднегодовой цены на 9,4%, до 32,45 евро/МВт*час;

Укрепление средневзвешенного курса евро по отношению к рублю на 8,9% (средневзвешенный курс за 2015 год - 67,9929 руб./евро, за 2016 год - 74,0153 руб./евро);

Рост поставок российской электроэнергии в Белоруссию в связи с достигнутой договорённостью с контрагентом;

Возобновление коммерческих поставок из Казахстана в Россию в связи с их экономической эффективностью.