ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в систему Каспийского Трубопроводного Консорциума было принято 44 317 580 тонн углеводородного сырья - это абсолютный рекорд годовой прокачки за всю историю деятельности КТК. Из этого объёма 40 819 897 тонн - это нефть казахстанских грузоотправителей (в том числе 803 362 тонны - нефть месторождения Кашаган); 3 497 683 тонны нефти принадлежит российским грузоотправителям (в том числе 634 711 тонны - с месторождения им. В. Филановского и 110 328 тонн - с месторождения им. Ю. Корчагина).

За первую декаду января 2017 года на Морском терминале КТК отгружено 1 106 483 тонны нефти, из которых 1 021 613 тонн - казахстанская нефть и 84870 тонн - нефть российских месторождений.

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ

В минувшем году в рамках реализуемого Консорциумом Проекта расширения мощности нефтепроводной системы Тенгиз - Новороссийск был завершён объём работ по реконструкции и увеличению общей вместимости нефтехранилищ Резервуарного парка Морского терминала КТК с 700 тыс. тонн до 1 млн тонн, введена в эксплуатацию новая нефтеперекачивающая станция А-НПС-4, произведено заполнение нефтью и начаты комплексные опробования А-НПС-4A, ещё нескольких станций - НПС-8, НПС-5 и А-НПС-5A подготовлены к заполнению нефтью.

Кроме того, на Морском терминале КТК был введён в эксплуатацию после кардинальной реконструкции Главный центр управления (ГЦУ) с новой SCADA - системой управления и сбора данных, в режиме онлайн прослеживающей все этапы сложного процесса транспортировки нефти на протяжении всего маршрута Тенгиз - Новороссийск, от приёма сырья на узлах учёта до погрузки на танкеры.

В наступившем году специалисты Консорциума планируют полностью завершить Проект расширения и вывести пропускную способность трубопроводной системы на проектную мощность - 67 млн тонн нефти в год с применением антифрикционных присадок (АФП).

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 2016 году Консорциум продолжил реализацию благотворительных программ в регионах присутствия Компании. Сумма средств, направленных на благотворительные проекты в рамках регулярной программы на территории России, составила 337 млн рублей. Приоритетными направлениями помощи Консорциума стали объекты образования и здравоохранения. Так, современное высокотехнологичное оборудование на общую сумму свыше 80 млн рублей поступило в областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Силищевой в Астраханской области и краевую клиническую больницу города Ставрополя.

В 2016 году за счёт средств КТК было закуплено 83 школьных автобуса, 15 автомобилей скорой медицинской помощи, а всего за год - 113 единиц автотранспорта.

Также продолжена реализация проектов строительства социальных объектов в рамках Проекта расширения пропускной способности нефтепроводной системы Консорциума.

Справочно:

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1 511 км. Морской терминал КТК оснащён тремя выносными причальными устройствами (ВПУ) позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная Транснефтью - 24% и КТК Компани - 7 %) - 31%; Республика Казахстан (представленная Казмунайгазом - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N. A. N. V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.