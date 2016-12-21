ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёными корейского Научно-исследовательского института термоядерного синтеза (National Fusion Research Institute, NFRI) установлен новый мировой рекорд - им удалось удержать "шнур" высокотемпературной плазмы на протяжении семидесяти секунд в камере экспериментального реактора KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research).

Следует отметить, что разогрев и удержание плазмы осуществлялись с использованием нового неиндуктивного метод, который совмещён с несколькими инновационными технологиями, к примеру, такой, как вращающееся магнитное поле сложной формы, благодаря чему удалось получить высокостабильное состояние плазмы.

Надо сказать, что местом расположения опытного реактора KSTAR является город Тэджоне (Daejeon), который располагается в ста шестидесяти километрах от столицы Республики Корея - Сеула. Данное сооружение возводилось более десяти лет, а эксплуатация его была начата в 2008 году. С тех пор конструкция обсуждаемого реактора KSTAR претерпела ряд модернизаций, способствующих существенному увеличению его эффективности.

Ещё одно достижение корейских учёных из NFRI связано с разработкой внутреннего барьера (internal transport barrier, ITB), который призван ограждать внутренние части реактора от негативных воздействий высокотемпературной плазмы, а, помимо этого, выводить наружу излишки энергии.

Эффективность работы обозначенного барьера способствует сокращению количества затрачиваемой на разогрев плазмы энергии, а данный случай является первым в истории практическим использованием барьера ITB в сверхпроводящем термоядерном реакторе.