ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём просроченной дебиторской задолженности перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья», накопленный потребителями услуг по передаче электроэнергии к началу 2017 года, составил 10 млрд. 545 млн. руб. В списках крупнейших должников - энергосбытовые компании: ГК «ТНС энерго», АО «Оборонэнергосбыт», ООО «Ивановоэнергосбыт» - и некоторые прямые потребители.

C самого начала года энергетики ужесточили работу с неплательщиками. Для этого появились новые законные основания: изменения в правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг от 21 декабря 2016 г. N 1419, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации, обязали гарантирующих поставщиков оплачивать услуги сетевиков авансом в размере 70% средств в том же месяце, в котором сетевая компания оказывает им услуги по передаче электрической энергии в интересах прочих потребителей. Также за сбытовыми компаниями четко закреплены сроки платежей: до 12-го числа месяца, следующего за расчётным периодом, в отношении услуги по передаче электрической энергии, оказанной в интересах населения, и до 17 числа месяца, следующего за расчётным периодом – в отношении услуги, оказанной в интересах исполнителей коммунальной услуги.

Жёсткие меры, которые принимаются сетевой компанией в отношении должников продиктованы, в частности, необходимостью проведения ремонтной и инвестиционной кампаний для повышения надежного энергоснабжения потребителей регионов деятельности компании. Их финансирование осуществляется именно за счёт поступающей от потребителей оплаты услуг транспорта электроэнергии. Перебои в оплате способны снизить темпы развития сетевой инфраструктуры и, как следствие, помешать полноценной реализации экономического потенциала регионов и сказаться на социальном благополучии субъектов Российской Федерации.