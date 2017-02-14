Кубаньэнерго вложит 500 миллионов рублей в реконструкцию крупнейшей подстанции Анапы
Высоковольтная подстанция обеспечивает электроснабжение более восьми тысяч человек и 16 социальных объектов, а также ряд туристических объектов города и курортного посёлка Витязево.
- На подстанциях будет установлено надёжное и современное оборудование, которое отличается компактностью и повышенной безопасностью, - говорит директор Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Дмитрий Головаха. - А увеличение мощности подстанции "Пионерская" повысит надёжность энергоснабжения, а доступность энергетической инфраструктуры обеспечит развитие курортных зон.
Реконструкция подстанции будет проводиться в рамках инвестиционной программы Кубаньэнерго на 2017 год. Общая стоимость реконструкции объекта составит около 500 млн руб.