ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей города-курорта Анапа и его пригородов филиал ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (входит в "Россети") в 2017 году реконструирует подстанцию 35 кВ "Пионерская" с переводом на класс напряжения 110 кВ.

Высоковольтная подстанция обеспечивает электроснабжение более восьми тысяч человек и 16 социальных объектов, а также ряд туристических объектов города и курортного посёлка Витязево.

- На подстанциях будет установлено надёжное и современное оборудование, которое отличается компактностью и повышенной безопасностью, - говорит директор Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Дмитрий Головаха. - А увеличение мощности подстанции "Пионерская" повысит надёжность энергоснабжения, а доступность энергетической инфраструктуры обеспечит развитие курортных зон.

Реконструкция подстанции будет проводиться в рамках инвестиционной программы Кубаньэнерго на 2017 год. Общая стоимость реконструкции объекта составит около 500 млн руб.