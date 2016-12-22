ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ко дню своего 40-летия Курская АЭС достигла выработки в 857 млрд 784 млн кВт.ч электроэнергии, зафиксированной с начала эксплуатации в 1976 году.

Юбилей отмечен коллективом атомной станции выполнением 16 декабря годового задания по выработке и отпуску электроэнергии. 18 декабря достигнут целевой показатель годовой выработки, установленный для предприятия Концерном "Росэнергоатом" - 26,148 млрд кВт.ч. Прогноз итоговой выработки за год – 27,45 млрд кВт.ч.

Первый энергоблок атомной станции в Курской области был включен в энергетическую систему страны 19 декабря 1976 года. Затем в 1979, 1983 и 1985 годах в эксплуатацию последовательно были введены второй, третий и четвёртый энергоблоки.

Курская АЭС - крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии с установленной мощностью 4 млн кВт. Её электроэнергия поступает в объединённую энергосистему "Центр" для потребления в 19 регионах России. В 1994-2009 годах энергоблоки Курской АЭС прошли глубокую техническую модернизацию, позволившую надёжно и безопасно эксплуатировать их до 2021 – 2030 годов включительно. С 2013 года на Курской АЭС успешно реализуются ключевые проекты восстановления ресурсных характеристик действующих энергоблоков.