ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "ЛУКОЙЛ" завершило бурение четвёртой скважины на месторождении имени Владимира Филановского в акватории Каспийского моря.

Длина горизонтальной секции скважины по основному стволу составила 1194 м, а по второму стволу - 1366 м. Двуствольное исполнение предусматривает более высокую продуктивность по сравнению с пробурёнными ранее одноствольным скважинам.

В настоящее время скважина находится в освоении, в ближайшее время она будет переведена в промышленную эксплуатацию.

Завершив бурение четвёртой скважины, Компания приступила к бурению пятой скважины, конструкция которой также будет двуствольной.

Месторождение им. В. Филановского, открытое ЛУКОЙЛом в 2005 году, является вторым проектом Компании, введённым в эксплуатацию в российском секторе Каспийского моря. Извлекаемые запасы месторождения по категории С1+С2 российской классификации оцениваются в 129 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа. Проектный уровень добычи составляет 6 млн т нефти в год.